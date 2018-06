Vene opositsioonipoliitik Ilja Ponomarjov: viimase nelja aastaga on tapetud kaheksa minu head tuttavat

Kuivõrd on Venemaal üldse demokraatlik opositsioon võimalik?

Teoreetiline võimalus on alati, aga küsimus on selles, kui suur on selle tõenäosus.

Kui tõsiselt rääkida, siis on Venemaa opositsioon üsna killustunud. Meil on kolm suunda demokraatlikku opositsiooni ja demokraatlikuna defineeriksin need, kes tahavad putinistlikku süsteemi lammutada ja liikuda parlamentaarse demokraatia poole. Kõigil on tuleviku suhtes erinevad vaated, aga ühine eesmärk on taastada vabad valimised ja demokraatia.