Sorosi rahastatud Kesk-Euroopa ülikool plaanib tööd jätkata

Ülikooli kuratooriumi teade näib kinnitavat, et ülikool kavatseb Budapestis tööd jätkata. Kool ootab otsust Ungari valitsuselt, mis uurib, kas kool vastab kõrgharidusasutustele kehtestatud uutele reeglitele.

CEU president ja rektor Michael Ignatieff ütles, et kuratooriumi otsus on «selge avaldus» akadeemilise vabaduse kaitseks Ungaris.

Mullu kehtestatud uusi reegleid peetakse suunatuks CEU vastu, sest seda rahastab peaminister Viktor Orbáni ideoloogiline vastane George Soros. Orbán süüdistab Ungari päritolu USA riskikapitalisti ja filantroopi Euroopasse migrantide saatmisele õhutamises. Soros eitab süüdistust.

Valitsus algselt rõhutas, et CEU-le esitatud etteheited lähtuvad puhtalt hariduslikest kaalutlustest, kuid valitsusametnikud tunnistasid hiljem, et peamised kaalutlused on poliitilised.

Seadus näeb muu hulgas ette, et välismaal baseeruvatel ja Ungaris tegutsevatel ülikoolidel peab olema õppelinnak ka oma koduriigis ning ülikooli avamine vajab lepet ülikooli koduriigi ja Ungari vahel.

Ungari valitsusel on aasta lõpuni aega otsustada, kas CEU saab riiki jääda või mitte.

CEU on akrediteeritud USA-s New Yorgi osariigis. Ülikool sõlmis eelmisel aastal Bardi kolledžiga leppe õppetöö läbiviimiseks USA-s ning New Yorgi kuberneri Andrew Cuomo kantselei sõnul on kuberner valmis sõlmima Ungariga nõutud lepet.

«Ungari valitsus on korduvalt öelnud, et kui me täidame uue seaduse tingimused, siis koheldakse meid õiglaselt ning CEU saab Ungaris tegutseda,» ütles CEU kuratooriumi esimees Leon Botstein.

«Nüüd on Ungaril aeg järgida neid lubadusi,» lisas ta.