Hispaania peaminister kutsus Katalooniat uut lehekülge pöörama

Sáncheze üleskutse järgnes Kataloonia presidendi Quim Torra teatele, et ta soovib veel üht hääletust.

«Ma arvan, et meil tuleb keerata uus lehekülg selles, mida esindas 1. oktoober (Kataloonia iseseisvusreferendum), seal hulgas separatistide poolt ja tema poolt, kes on kõikide katalaanide president,» ütles Sánchez Berliinis ühisel pressikonverentsil Saksa kantsleri Angela Merkeliga.

Peaminister rõhutas, et tema sotsialistlik valitsus soovib «normaliseerida institutsionaalsed sidemed Kataloonia valitsusega».

Torra ütles esmaspäeval raamatuesitlusel Barcelonas, et katalaanid «peavad tekitama veel ühe 1. oktoobri, et saavutada eesmärk, mida mõned, ja mina eriti, soovime saavutada, mis on minu riigi iseseisvus».