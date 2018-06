Colombia taasalustab kokaistanduste hävitamist õhust

Augustis ametist lahkuv Santos ütles, et tervishoiu- ja keskkonnaministeerium kiitsid plaani heaks.

Colombia, mis on maailma suurim kokaiini tootja, lõpetas lennukite kasutamise kokaistanduste vastu 2015. aastal seoses tervishoiumuredega, kuid on sattunud USA üha suureneva surve alla piirata kokaiini rekordilist tootmist.

Santos ütles, et taimemürkidega piserdamine korraldatakse droonidega, mis lendavad lennukitest madalamal. Samuti kasutatakse varasemast poole võrra lahjemaid taimemürke.

USA riiklik narkokontrolliamet teatas esmaspäeval, et Colombias on kokaistanduste üldpindala kasvanud 11 protsendi võrra rekordilise 290 000 hektarini. Kokaiini tootmine on aga kasvanud 19 protsenti.