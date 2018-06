Poola näeb lõppu erimeelsustele Euroopa Liiduga

Poola euroasjade minister Konrad Szymanski ütles, et ta esitas Luxembourg'is EL-i välisministritele Varssavi seisukohad ning jäi kaks tundi väldanud kohtumise tulemustega rahule.

"Ma arvan, et me oleme rahuldanud EL-i uudishimu kohtureformi kohta Poolas," sõnas minister.

"Ma olen veendunud, et oleme lähedal lõpule meie erimeelsustele EL-iga," lisas Szymanski ja märkis, et kõnelustel keskenduti konkreetsetele teemadele, seda erinevalt eelmistest üldistest arvamusvahetustest Euroopa Komisjoniga.

Euroopa Komisjon käivitas detsembris Euroopa Liidu lepingu artikli 7 alusel Poola vastu menetluse, mis võib päädida riigi hääletusõiguse peatamisega. Menetluse alustati põhjusel, et EL-i hinnangul on Poolas "süsteemne oht" õigusriigile.

Euroopa Komisjoni asepresident Frans Timmermans on juhtinud arutelusid Varssaviga, et leida erimeelsustele lahendus. Teisipäeval teatas ta, et mingeid edusamme pole tehtud.