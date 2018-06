Usbekistani seinamaaling sai konservatiivse ebaseadusliku uuenduse

Kokandi linna kohaliku teatrimaja seina kaunistav nõukogude ajast pärit seinamaaling nimega «Ida kohtub läänega» on tundmatuseni muutunud. Poolpaljas ingel piilub nüüd vaguralt üle näokatte ning selle lopsakas figuur on kaetud vormitu ülesuuruses riidega.

Nii ametnikud kui kunstnikud on nimetanud kujutise ülemaalimist vandalismiks ning Kokandi on saadetud spetsialist, et määrata, kas seinamaalingut on võimalik taastada.