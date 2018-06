Euroametnik: Aafrikasse põgenikekeskuste rajamist ei rahastata

EL-i õigusraamistik näeb ette, et parlament peab andma heakskiidu liidu järgmise seitsme aasta eelarvele. Ettepanekute kohaselt soovitakse 2021.-2027. aasta eelarvest eraldada piiride haldamisele 35 miljardit eurot. Praegusel eelarveperioodil on see summa ainult 13 miljardit.

Samas on parlamendi paremtsentristlik Euroopa Rahvapartei väljendanud meretaguste põgenikekeskuste ideele toetust, tingimusel, et neid ei rajata Liibüasse.

«Meretaguseid variante on varemgi proovitud. See ei ole meie silmis asüülisüsteem, sest ei taga inimõigusi, reeglipärast taotluste menetlemist ning pole mingit tagatist, et keegi, kellel on põhjus asüüli taotled,a lõpetab Euroopa Liidus,» lausus ametnik.