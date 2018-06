Saksa valitsuskoalitsioon on rändekriisi tõttu lagunemise äärel

Seehofer nõuab, et mõnes teises Euroopa Liidu liikmesriigis asüüli taotlenud põgenikud ei tohiks Saksamaale siseneda. Minister on lubanud, et kui Euroopa Liidu liikmesriigid ei jõua põgenikekriisi osas kokkuleppele, taastab ta alates 1. juulist Saksamaa piiridel kontrolli, et seeläbi takistada põgenike sisenemist riiki.

Eile päeval aset leidnud pressikonverentsil Hispaania peaministriga teatas Merkel, et reedeks ei saavutata lahendust kogu asüülipaketi seitsme direktiivi osas, lisades, et kahe direktiivi kallal töötamiseks on vaja lisaaega.

See tähendab, et Seehoferi poolt esitatud ultimaatumi tähtaeg langeb tõenäoliselt enne, kui Merkel Euroopa Liidu tasandil rändevoole lahenduse leiab.

Saksamaa koalitsioonikomitee arutas eile õhtul toimunud ja ligi neli tundi väldanud kohtumisel põgenikekriisist tulenevaid erimeelsusi valitsusparteide vahel.

Valitsuskoalitsiooni lagunemine võib kaasa tuua Saksamaa parteimaastiku killustumise ja külvata riigis ebastabiilsust. Veelgi enam, see tähendaks pikaaegse poliitilise allianssi lõppu.

Merkeli kodupartei Saksamaa Kristlik-Demokraatlik Liit (CDU) ja selle sõsarerakond Kristlik-Sotsiaalne Liit (CSU), kuhu kuulub Seehofer, on koostöös tegutsenud alates Saksamaa Liitvabariigi loomisest 1949. aastal.

Mõlema partei esindajad kinnitavad, et koalitsiooni lagunemine ei ole nende huvi, vahendab Spiegel.

Eilsel koalitsioonikomiteel kutsus Merkel kaht parteid üles ühtsusele. Ka niinimetatud uniooniparteide fraktsiooni juht Riigipäevas Volker Kauder tõdes, et viimase 70 aasta vältel on kaks parteid ühiselt palju saavutanud ja peaksid seetõttu tegutsema kokkuleppe saavutamise nimel, kirjutab Tagesschau.

Uniooniparteide ühtsuse säilimist loodab ka Seehofer: «Meil on ühine siht, üksnes erinev nägemus selle elluviimisest,» ütles siseminister olukorda kommenteerides.

Merkel on põgenikekriisi küsimuses vastu Saksamaa tegutsemisele üksinda ja soovib leida üleeuroopalise lahenduse. Migratsioonipoliitika on arutluse all homme ja ülehomme Brüsselis toimuval Euroopa Ülemnõukogul.