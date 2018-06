Stoltenberg: Venemaa uus relvastus alandab tuumarelva kasutamise läve

«Ma ei hakka siin detailselt lahkama, millist luureinfot meil Venemaa relvade kohta on. Kuid Moskva arendab uut sõjaväelist võimekust, nii konventsionaalset kui tuumavõimekust, mis alandab tuumarelvade kasutamise läve võimaliku konflikti korral,» lausus Stoltenberg.

Peasekretäri sõnul on NATO vastus sellisele tegevusele alliansi idatiiva tugevadamine, saatamaks sõnumit, et NATO on valmis seisma kõigi enda liitlaste eest.

«Kuid me peame olema kindlad, et NATO on võimeline kohanema, kui Venemaa investeerib kõvasti moodsa varustuse arendamisse ja on valmis oma liitlaste vastu sõjalist jõudu kasutama,» sõnas Stoltenberg.

«Moskval on väed Moldovas ilma Moldova valitsuse nõusolekuta. See on muster, mis on arenenud aastaid ja see vajab vastust. Me ei taha uut külma sõda. Me ei soovi uut võidurelvastumist ja me ei taha Venemaad isoleerida,» märkis alliansi peasekretär. «Seega on NATO jaoks küsimus tasakaalus, kaitse ja dialoogi kombineerimises.»

Stoltenbergi sõnul on USA-l oma liitlastega mõnes küsimuses küll eriarvamusi, kuid samal ajal on näha, et NATO suudab oma kaitseotstarvet hästi täita. «Me näeme, et USA suurendab esimest korda külma sõja lõpust alates oma kohalolekut Euroopas,» märkis ta.

Kuigi USA president Donald Trump on NATOt tugevalt kritiseerinud, nimetades kaitseliitu ka aegunuks, on Stoltenbergi sõnul USA tegelik eesmärk transatlantilist liitu tugevdada.