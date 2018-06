Iisrael tahab ehitada Küprosele Gaza kaubasadamat

Küprose valitsus teatas eile, et Iisrael on teinud ettepaneku kaubasadama rajamiseks saarele eesmärgiga tarnida mereblokaadis Gaza sektorile veeteed mööda vajalikke kaupu. Praegu kehtib Gazale nii Egiptuse kui Iisraeli blokaad.

Ettepaneku kohaselt rajataks Küprosele erisadam, mis teenindaks Gazasse kaupa tarnivaid aluseid. Sadamat hakatks kontrollima Iisraeli monitooringumehhanismide abiga, et ennetada illegaalsete kaupade, muuhulgas relvade sattumist Gazasse.

ÜRO on kutsunud Iisraeli üles looma rohkem kaubateid enklaavi, mille elanike elatustase on kohati katastroofiliselt madal.

Iisraeli energeetika- ja veeressursside minister Yuval Steinitz teatas, et on kõnelenud USA riikliku nõuniku Jared Kushneriga, et Gaza humanitaarkriisi leevendada.