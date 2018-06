Rändekeeld võib Trumpi Twitteri vastutusele võtta

USA ülemkohus jättis eile jõusse Trumpi vastuolulise sissesõidukeelu moslemienamusega riikidele. Ülemkohtu üheksast kohtunikust viis leidsid, et keelu viimane versioon on põhiseadusega kooskõlas. Valitsus argumenteeris, et keeld on õigustatud riikliku julgeoleku kaalutlusel.