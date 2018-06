Ukraina: Venemaa häkkerid valmistuvad koordineeritud rünnakuks

Häkkerid on võtnud sihikule mitmed firmad nagu pangad ja energiataristu ettevõtted, et valmistada ette suur ühe operatsioonina läbiviidav pahavararünnak, lausus küberkaitse ülem Serhi Demedjuk, lisades, et häkkerite tuvastamiseks kasutatakse välisriikide abi.

«Fakt, et Ukraina valitsus on otsustanud asja avalikuks teha, näitab, et nad kardavad selle suurt mõju ning tahavad, et inimesed sellest teadlikud oleksid,» märkis küberturbefirma AlienVault juhtiv teadlane Jaime Blasco.

Blasco lisas, et küberrünnaku mõjusid on keeruline hoida ainult ühe riigi piires ja on võimalik, et see levib üle kogu maailma.

Ukraina politsei on tuvastanud aasta algusest viirusi, mis on saadetud riigiametite meiliaadressidelt, mille süsteemidesse on sisse murtud. Samuti on avastatud libaveebilehti, mis jäljendavad riigiametite omi.

«Tuvastatud pahavara ja Ukraina vastaste rünnakute analüüs näitab, et seda tehakse kindla kuupäeva ettevalmistamiseks,» lausus Demedjuk.

Mõned suuremad rünnakud on varem langenud kokku Ukraina riigipühadega. Demedjuki sõnul võib järgmine suurem rünnak toimuda homme põhiseaduse päeval või augustis iseseisvuspäeval.