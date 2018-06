Stoltenberg: Gruusia ja Ukraina NATO-sse astumine ei ole Venemaa asi

Vastates Deutsche Welle küsimusele Ukraina ja Gruusia väljavaadete kohta pääseda NATO-sse ütles Stoltenberg, et nende liikmesustaotleja seisundit toetatakse tugevdades ja suurendades nende lõimumist NATO-ga.

Peasekretär rõhutas, et liikmesuse küsimust arutatakse üksnes 29 liitlase ja nende kahe riigiga ja see protsess ei näe ette kellegi teise sekkumist. Seejuures viitas ta Venemaale ja ütles, et viimasel ei ole õigust üritada otsustada, mida tema naabrid teevad või ei tee.