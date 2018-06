Putin ja Trump kohtuvad Helsingis

USA presidendi riikliku julgeoleku nõunik John Bolton on riigipeade kohtumise teemasid kommenteerides öelnud, et arutlusele tulevad kahe riigi ühised probleemid ja koostöövaldkondade määratlemine.

Bolton pidas võimalikuks, et kohtumisel tõstatatakse muuhulgas Venemaa G7-sse naasmise küsimus, aga ka teised teravad teemad, mis kahe riigi vahel pingeid on tekitanud. Nende seas on olukord Krimmis, 2014. aasta juulis allatulistatud Malaisia reisilennukisse puutuv, Süüria sündmused ja Venemaa sekkumine USA presidendivalimistesse.

Samas kinnitas nõunik, et arutama ei hakata sanktsioonide tõstmist ja Krimmi okupeerimist ei tunnustata.

Trump on kohtumist kommenteerides öelnud, et arvatavasti räägitakse kohtumisel Süüriast ja Ukrainast, aga ka teistel teemadel. President usub, et kohtumine võib kaasa tuua palju head.

Putini ja Trumpi kohtumist kommenteerides on Briti ministrid väljendanud kartust, et see võib kaasa tuua NATO õnnestamise.

Ministrid peavad võimalikuks, et Putin veenab Trumpi vähendama USA sõjalist kohalolekut Euroopas ja viimane võib tühistada või muuta alliansi kavandatavaid sõjaväeõppusi.