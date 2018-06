OPCW volitusi suurendatakse

Briti delegatsioon kirjutas Twitteris, et nende ettepanek suurendada OPCW volitusi võeti 82 häälega vastu. Ettepaneku vastu hääletas 24 riiki.

Rahvusvahelist üldsust on häirinud, et ehkki keemiarünnakud on tõestatud, ei ole nende korraldajaid võimalik karistada. Maailma keemiarelvadest vabastama määratud OPCW senised volitused piirduvad relvakasutuse uurimise ja tuvastamisega, kuid neil pole olnud võimalik süüdlasele osutada.