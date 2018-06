Suursaadik Kaja Tael: EL vajab vahelaagreid

Mis on migratsioonikriisi leevendamiseks juba ära tehtud või tegemisel?

On tõhustatud piirivalvet. Ka on palju rohkem panustatud koostöösse päritoluriikidega sügavamal Aafrikas ning transiitriikidega nagu Liibüa. Need asjad said alguse juba pärast kriisi puhkemist. Neis me liigume ka edasi.

Tunnistagem, lisaks on küsimus ka teadmistes. Põhja-Aafrika rannikul on riike, kus on väga keeruline leida koostööpartnerit. Osal liikmesriikidel on seal rohkem kogemusi kui teistel. Praegu räägitakse järjest enam, et peaksime vaatama tähelepanelikumalt, mida näiteks Hispaania on kõik need aastad juba teinud riikidega nagu Maroko. Ei ole vaja iga kord jalgratast leiutada.