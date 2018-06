Bolton: Trump ja Putin peavad vajalikuks arutada ühiseid probleeme

«Kui heita pilk meie koostöö võimalikele valdkondadele, siis president Trump ja president Putin on seisukohal, et tuleb arutada ja läbi rääkida ühiste probleemide üle ning määratleda koostöövaldkonnad, sest Vene Föderatsiooni ja USA kahepoolsed suhted mõjutavad kogu maailma stabiilsust,» märkis ta.

Ta meenutas, et viimase aasta jooksul on Trump kohtunud Suurbritannia, Saksamaa, Prantsusmaa, Kreeka, Itaalia, Austria ja teiste riikide juhtidega, Putin aga on pidanud kõnelusi mitmete Euroopa liidritega.