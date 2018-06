Venemaa tuntud portaal «kolmekordistas» Läti kaitsekulusid

«Taktika peaks keskenduma väikestele sõjalistele gruppidele, mis hästi tõestasid ennast Vietnami sõja ajal. Sellisel juhul ei saaks hüpoteetiline vastane edukalt kasutada tanke ja õhuväge,» lisas Babris. Ta kritiseeris Läti tänaseid võime selle pärast, et «riik on NATO-st täielikult sõltuv».

Babris on praegu Lätis tuntud ettevõtja ning opositsioonipoliitik, kes juhib suurimat kalatööstusettevõtet Brivais vilnis. Babris on ise ajakirjanduses öelnud, et tema kalatööstuses valmivad sprotikonservid on Venemaal väga populaarsed ning nõudlus nende järele üha kasvab.