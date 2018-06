Migratsiooniküsimus otsustab Euroopa saatuse

Mõni tund enne Brüsselis toimuva Ülemkogu algust ütles Merkel, et Euroopa ees on mitmeid väljakutseid, ent migratsioon on see, mis võib otsustada Euroopa saatuse. Selle põhjal, kuidas Euroopa Liit otsustab rändekriisiga tegeleda, sõltub kas liitu nähakse talle omistatud väärtuste kaitsjana.