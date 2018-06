Soini: Putini-Trumpi kohtumine on tunnustus Soome välispoliitikale

Soini arvates on eelseisva tippkohtumise teade positiivne ja räägib sellest, et Soomel on head suhted mõlema riigiga ning teda usaldatakse.

«Kui Soome valiti kohtumiskohaks, siis teatakse, et meil saab töö tehtud, me oskame kohtumisi korraldada ning oleme usaldusväärne ja pikaajaline partner,» rääkis Soini uudisteagentuurile STT.

Kohtumisteade on vallandanud ka kriitilise arutelu selle üle, kas selle võõrustamine on ikka Soome jaoks nii positiivne. Esile on tõstetud Donald Trumpi ja Vladimir Putini suhtumine Soome jaoks väga olulistesse rahvusvahelistesse organisatsioonidesse ja mitmepoolsesse koostöösse.

Soini sõnul on osapoolte endi asi, milles nad omavahel kokku lepivad ja kuidas hakkama saavad. Tema arvates on olukord maailmas praegu nii keeruline, et juba kõnelused iseenesest on hea märk.

«Soome positsioonis seevastu ei ole midagi ebaselget. Soome on lääneriik ja Euroopa Liidu maa, mitte mingi halli tsooni riik.»

Välisminister lisas, et nüüd algab tõsine töö, et korralduse ja turvameetmete seisukohast kõik sujuks.