Tais koopasse lõksu jäänud lapsi ja nende treenerit pole siiani leitud

Arvatakse, et 11-15 aastased poisid läksid koos jalgpallitreeneriga Tham Luang Nang Noni koopasse laupäeva hilisõhtul.

Viimasel ööpäeval sadanud vihm on tõstnud piirkonnas veetaset ja raskendab päästetöid.

Mereväe eriüksuse tuukrid üritasid pääseda koopakompleksi sügavasse kambrisse, kus lapsed koos treeneriga tõenäoliselt lõksus on. Sügav kamber asub umbes neli kilomeetrit koopasuust kaugemal, käikude kogupikkus on kuni kaheksa kilomeetrit.

Lisaks kohalikele on päästetöödel abiks ka Briti ja USA spetsialistid.

Kuigi lapsed ja nende treener on koopas lõksus olnud juba viis päeva, peavad spetsialistid siiski tõenäoliseks, et nad võivad olla elus.

Koobas on kohalik turismiatraktsioon, kuid vihmahooajal juunist oktoobrini on osad sellest vee all.