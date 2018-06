Täna arutatakse Euroopa Ülemkogul euroala reformi

Macroni ettepanekul arutatakse Euroopa Stabiilsusmehhanismi reformi ning selle muutmist niiöelda Euroopa Valuutafondiks. See võimaldaks tõhusamalt aidata raskustesse sattunud euroala riike. Selle uue organisatsiooni täpsetes ülesannetes pole liikmesriigid veel üksmeelel ning täpsemate detailide arutamine on lükatud edasi detsembrisse.

Samuti tuleb täna arutlusele üleeuroopaline hoiuste tagatissüsteem, mis peaks aitama raskustesse sattunud euroala pankasid. Sellele on vastumeelsust avaldanud Saksamaa, kes kardab, et just nemad peavad hakkama päästma kehval järjel olevaid pankasid riikides nagu Kreeka ja Itaalia.