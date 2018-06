Türgi kavatseb USA vastuseisust hoolimata osta Venemaalt raketisüsteemi

«Türgil kui iseseisval riigil on taolistes küsimustes viimane sõna. Türgi otsustab, millised kaitsesüsteemid on tähtsad ja kellelt neid osta,» vahendas Kalıno sõnu väljaanne Sabah.

«Siitpeale mingit tagasipööret ei tule. Tehingud on sõlmitud. Need (S-400) toimetatakse kohale tuleval aastal. Nende tehnoloogia üleandmine on meie jaoks tähtsaim küsimus. Me ei taha mitte lihtsalt omandada ja kasutada tehnoloogiat, vaid seda toota,» märkis ta.