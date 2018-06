Trump ärgitas kaheksat NATO riiki kaitsekulutusi suurendama

Trump kritiseerib NATO liitlasi, et need pole täitnud 2014. aastal tehtud lubadust kulutada 2024. aastaks kaitsele 2 protsenti sisemajanduse koguproduktist (SKP). Trumpi hinnangul on sellega jäänud USA kanda ebaproportsionaalselt suur koorem Euroopa kaitsmises.

NATO peab 11.-12. juulil Brüsselis kohtumise ning selle eel kirjutas Trump kaheksale riigile oma kirja, milles tuletab neile tehtud lubadust meelde.

«Sellist tüüpi kiri mulle eriti muljet ei avalda,» lausus Michel ajakirjanikele.

«Belgia peatas kaitsekulutuste süstemaatilise langemise ning osaleb paljudes sõjaoperatsioonides.»

Diplomaadist allikas ütles AFP-le, et Trumpi isikliku allkirjaga kirjad said Belgia, Itaalia, Hispaania, Portugal, Luksemburg, Norra, Holland ja Saksamaa.

Trump on kirjutanud sarnase kirja Kanadale ja selle tekst avaldati eelmisel nädalal. Tolles kirjas ütles Trump, et «USA-s kasvab frustratsioon selle pärast, et võtmetähtsusega liitlased nagu Kanada pole suurendanud kaitsekulutusi, nagu lubatud».

Praegu moodustavad USA kaitsekulutused kogu NATO riikide kaitsekulutustest pea 72 protsenti ning niinimetatud 2 protsendi lubadust täidavad praegu vaid kolm Euroopa riiki - Ühendkuningriik, Kreeka ja Eesti.