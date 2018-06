WP: Tump soovitas Macronil EL-ist lahkuda

USA president on korduvalt rünnanud EL-i, taunides teravalt tema hinnangul ebaõiglast kaubanduspraktikat, seda eelkõige autotööstuse osas. 28-liikmeline blokk on muutunud tema lemmiksihtmärgiks nii era- kui avalikes vestlustes.

«Euroopa Liit loodi loomulikult selleks, et Ühendriike ära kasutada,» lausus Trump kolmapäeval rahvakoosolekul Põhja-Dakotas.

Trump, kelle kampaanialoosungiks oli «Ameerika ennekõike», on regulaarselt rünnanud mitmeid suuri rahvusvahelisi organisatsioone, mis on olnud Atlandi-üleste suhete nurgakiviks, sealhulgas NATO-t.

Viimasel G7 tippkohtumisel Kanadas olevat ta teistele riigijuhtidele öelnud, et Põhja-Atlandi allianss on «sama halb kui NAFTA» - Põhja-Ameerika Vabakaubanduslepe, millest ta on ähvardanud taganeda, kui sellesse kuuluvad Kanada ja Mehhiko ei soostu USA-le soodsamate tingimustega.