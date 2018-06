Mallorca vetes märgati mõrtsukhaid

Alnitak ütles, et Cabrera saare lähedal nähti viiemeetrist haid. Tema liikumist filmiti rohkem kui tund.

Tegemist on esimese korraga rohkem kui 40 aasta jooksul, kui Baleaaridel toda isendit nähtud. BBC andmetel registreeriti eelmine kindel juhtum 1976. aastal.

Haide naasmist Hispaania vetesse on kahtlustatud juba pikka aega, sest surnud vaaladelt on leitud haihammaste jälgi. Lisaks on saadud valgehaist kinnitamata teateid.