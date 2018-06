Egiptuse president kutsus rahvast reformide osas kannatlikkusele

Sisi ütles, et 2014. aastal pärast tema võimuletulekut alanud reformid on seadnud Egiptuse «õigele teele». Ta kutsus Egiptuse kodanikke «olema uhked» selle üle, mida riik on suutnud juba saavutada majanduse, julgeoleku ja terroritõrje osas.

President tõstis esile majanduskasvu, mis peaks sel aastal ulatuma 5,4 protsendini. Ta lisas, et järgmistel aastatel on oodata rohkem kui seitsmeprotsendist kasvu.

Sisi möönis oma pöördumises, et reforme on raske taluda, kuid kinnitas, et need olid hädavajalikud ja möödapääsmatud.