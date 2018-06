Malis sai miiniplahvatuses surma neli sõjaväelast

Toure sõnul on Mali armee viimasel ajal piirkonnas patrullimist tõhustanud seoses juulis korraldatavate valimistega.

Koro regiooni elanikud on kaevanud, et terroristid on seoses lähenevate valimistega alustanud kõikjale maamiinide paigaldamist.