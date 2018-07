Pildid: Hongkongis nõudsid tuhanded inimesed demokraatiat

Peking on muutunud üha sallimatuks teisitimõtlemise ilmingute suhtes poolautonoomses Hongkongis sestsaadik, kui demokraatiameelsed massimeeleavaldused osa linnast halvasid ning viisid selleni, et ilmusid välja Hiinast iseseisvumist nõudvad aktivistid.

Hongkongis eksisteerivad Mandri-Hiinas tundmatud vabadused, sealhulgas väljendusvabadus, kuid nüüd on repressiivse Pekingi ja sellele lojaalse kohaliku valitsuse ähvarduste tõttu tärganud kartused nende vabaduste ohtusattumise pärast.

Kuid alates möödunud aastast, kui linna külastas Hiina president Xi Jinping, et tähistada 20 aasta möödumist üleandmisest, on see piirkond eraldatud Pekingi-meelsete rahvakogunemiste tarvis.