Rootsi uus seadus: selge nõusolekuta seks on vägistamine

Uue seaduse järgi on inimene pannud toime vägistamise, kui seksuaalvahekorra teine osapool ei osalenud selles vabatahtlikult.

Varem oli vägistamine Rootsi seadustes defineeritud seksuaalaktina, mille toimepanekul on kasutatud vägivalda või ähvardamist.

Nüüd ei ole enam vägistamises süüdimõistmise ainsaks eelduseks vägivald või ähvardused või see, et ründaja kasutas ära ohvri iseäranis haavatavat olukorda, on öeldud valitsuse avalduses.