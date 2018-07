Jaapanis hakkas turistide meelitamiseks sõitma Hello Kitty teemarong

Valge-roosakirjut rongi, mille pardal Hello Kitty vormirõivastes konduktor, olid mõlemasse linna tervitama kogunenud sajad inimesed, teatas Jaapani meedia. Rongis on iga akna ees Hello Kittyt kujutavad rulood, ühes vagunis on ka elusuurune Hello Kitty kuju, millega reisijad saavad koos pilti teha.