Saksamaa siseminister kinnitas ministrikohast loobumise ettepanekut

Meediaga vestlenud allikate sõnul üritasid CSU tippjuhid eile Münchenis toimunud kohtumisel Seehoferit ümber veenda, et ta ikka ametitesse jääks, teatas uudistekanal Deutsche Welle.

Kogu hilisõhtu oodati, et Seehofer peab pressikonverentsi, kuid seda lükati korduvalt edasi. Siis tuli Seehofer korraks reporterite ette, et kinnitada lahkumisettepaneku tegemist. Samas rõhutas ta, et üritab veel korra Merkeliga asüülipoliitikat arutada, enne kui langetab oma lõpliku otsuse lahkumisest.