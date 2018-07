Tooride juhtivliige kutsus Mayd täitma Brexiti-lubadusi

Tooride erakonna juhtivliige Jacob Rees-Mogg kirjutas ajalehes Daily Telegraph, et May peab täitma oma lubaduse, et Suurbritannia lahkub Euroopa Liidust välja astudes ka bloki ühisturust ja tolliliidust. Saadik hoiatas, et peaminister peab lubaduse täitma, vastasel juhul ootab teda alamkojas lüüasaamine.