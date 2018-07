Koomik tegi president Trumpile libakõne

«Olen vapustatud. Me lihtsalt lollitasime, olen ju koomik. Ma ei suuda uskuda, et meil läks vaid kõigest poolteist tundi, et rääkida presidendi väimehe ja nõunik Jared Kushneri ning Donald Trumpiga, kes olid Air Force One pardal,» vahendas CNN koomik John Melendeze sõnu.

Trump õnnitles libasenaatorit korruptsiooniuurimise lõpetamise ja õigeksmõistmise puhul. Ühtlasi märkis ta, et esitab 10-14 päeva jooksul uue kandidaadi USA ülemkohtusse.

Melendez tunnistas, et ei jaga poliitikat kuigi hästi, mistõttu vestluskaaslastel olnuks lihtne ta vahele võtta ja paljastada.

«Neil pruukinuks vaid küsida, kuhu erakonda kuulub senaator Menendez või mis osariiki esindab ja ma ei oleks teadnud! Aga nad ei küsinud minult midagi sellist,» tunnistas naljamees.

Esmalt oli mees helistanud oma pärisnime all, kuid Valgest Majast öeldi, et Trump on hõivatud. Seejärel helistas ta uuesti senaatori abi teeseldes.

Koomik püüdis matkida inglise aktsenti ja ütles: «Ma olen Shawn Moore, senaator Menendeze abi ning me tahaksime rääkida presidendiga», ütles koomik, kelle sõnul helistasid nad talle tagasi mobiiltelefonile.

Trump helistas talle lennukist ning koomik ei hakanud isegi häält moonutama või aktsenti matkima.

«Ma ei öelnud Donaldile kordagi, et olen senaator Menendez. Ma lihtsalt rääkisin oma Long Islandi aktsendiga,» märkis Menendez, et president on tema aktsenti ja häält varem korduvalt kuulnud.

«President tahab olla ühiskonnale kättesaadav, tahab, et inimestel oleks võimalus temaga ühendust võtta. Asja pahupooleks on tõsiasi, et suhtluskanalid osutuvad puhuti liiga kättesaadavaks ja esineb taolisi vahejuhtumeid,» kommenteeriti Valgest Majast.