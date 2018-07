Rootsi kontrollib novembrini Schengeni riikidest tulevaid lennu- ja laevareisijaid

«Me ei hakka suunama [lende] nii ümber, et inimesed satuvad üldisesse passikontrolli järjekorda. Piiripolitseinikud ootavad kohe, kui lennukist väljuda. Pole ka kindel, et kõiki inimesi lennukis kontrollitakse, vaid see sõltub natuke sellest, miks seda lennukit kontrollitrakse, kust see tuleb ning meie koormusest ja ressurssidest,» selgitas Engström.