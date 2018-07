Pettunud mehhiklased otsustasid valida seni käimata tee

Kannustatuna Mehhiko valijate vihast riigis lokkava korruptsiooni ja räige vägivalla üle on paljud presidendiks valitud vasakpopulisti Andrés Manuel López Obradori kangekaelseks nimetanud – ise võtab ta seda komplimendina.

«Ma olen kangekaelne. See on teada fakt,» kuulutas initsiaalide järgi hüüdnime AMLO saanud veteranpoliitik enne valimisi. «Sellesama veendumusega tegutsen ka presidendina – kangekaelselt, jonnakalt, järjekindlalt, hulluse äärel –, et juurida välja korruptsioon.»