Saksamaa valitsuse saatus ripub juuksekarva otsas

Egiptus ei taha migrantide vastuvõtukeskust

Egiptus teatas, et ei kavatse Euroopa Liidu riikide palvel oma territooriumile migrantide vastuvõtukeskusi luua.

Euroopa Liidu liidrid nõustusid eelmisel nädalal Brüsselis, et püüavad asüülitaotlejatele Lähis-Idas ja Aafrikas asuvatesse partnerriikidesse vastuvõtukeskusi rajada, aga plaan on partnerite seas seni ebapopulaarseks osutunud. Egiptuse esindajatekoja spiiker Ali Abdel Aal ütles Saksamaa väljaandele Welt am Sonntag, et Euroopa Liidu vastuvõtukeskused Egiptuses rikuksid riigi põhiseadust.

Tema sõnul on Egiptuses juba praegu umbes 10 miljonit põgenikku Süüriast, Iraagist, Jeemenist, Palestiinast, Sudaanist ja Somaaliast ning kõigile neile pakutakse tasuta tervishoidu ja haridust. Vastuvõtukeskuste ehitamisest on keeldunud ka Albaania, Maroko, Tuneesia ja Alžeeria.

Saksamaa kantsler Angela Merkel hoiatas eelmisel nädalal, et võitlus migratsiooni üle võib otsustada Euroopa Liidu tuleviku. Euroopa liidrid jõudsid eelmisel reedel kokkuleppele, mille kohaselt üritatakse sisserännet aeglustada ning pidurdada asüülitaotlejate liikumist eri riikide vahel. DW/PM