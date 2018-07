Austria lubas Saksamaa kokkuleppe järel astuda samme oma piiride kaitseks

Kantsler Sebastian Kurz, asekantsler Heinz-Christian Strache ja siseminister Herbert Kickl teatasid ühisavalduses, et Saksa kriisikokkulepe viitab sellele, et «Saksa valitsus tahab rakendada rändevoogude ohjeldamiseks riiklikke meetmeid».

Austria valitsus lisas, et on valmis rakendama meetmeid oma lõunapiiride kaitseks Itaalia ja Sloveeniaga. Kui Austria peaks blokeerima asüülitaotlejate edasiliikumise oma lõunapiiril, võib see kaasa tuua doominoefeketi Euroopas.