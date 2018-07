Feministist Kanada peaministrit süüdistatakse käperdamises

Trudeaud süüdistatakse 18 aastat tagasi toimunud festivalil ühe ajakirjaniku käperdamises. Enda sõnul ei mäleta Trudeau, et sel päeval oleks aset leidnud mõni «negatiivne vahejuhtum». See süüdistus on Kanadas viimastel päevadel poliitilist diskussiooni domineerinud.