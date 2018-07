Suurbritannias süüdistatakse tervishoiutöötajat kaheksa vastsündinu tapmises

Eelmisel aastal uuris Cheshire'i politsei Chesteri linnas asuva Countess of Chesteri haigla sünnitusosakonna tegevust. Uurimist juhtiva Paul Hughesi sõnul oli algselt fookus seatud 15 väikelapse surma uurimisele. Pärast tõendite kogumist on aga uurimist oluliselt laiendatud. Praeguseks uuritakse Hughesi sõnul 17 lapse surma.

Kahtlustatav naine võeti vahi alla täna hommikul. Siiani pole täpsustatud, kas tegu on arsti, õe või mõne teise tervishoiutöötajaga. Haigla kõneisik keeldus täpsustamast ka seda, kas mõni töötaja on uurimise tõttu töölt kõrvaldatud.

Hughes ütles, et juurdlus on ülimalt keeruline ja väga tundlik ning politseinikud teevad kõik võimaliku, et teha detailselt kindlaks, mis on viinud nende laste surmade ja teadvuse kaotusteni. Politsei sõnul on vahistamise näol tegu suure edusammuga surmade uurimise osas.