Iraak pakub džihadistide lapsi koduriikidele tagasi

Iraagi vanglates on ühisväejuhatuse andmetel vähemalt 833 last 14 riigist.

Vene diplomaatiline allikas Moskvas ütles AFP-le, et Iraagi vanglates on kohtu all 70 vene naist ja umbes sada last. Venemaa püüab lapsed tagasi tuua, aga enne tuleb nad tuvastada. Hetkel ei ole kellelgi neist dokumente.