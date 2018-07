Serbia ministrit seostatakse maffia ja mõrvaga

Petar Panić, keda tuntakse hüüdnimega Pana, on kuritegeliku mineviku ja suure sõpruskonnaga ühesilmaline Serbia gangster. Kuritegude ja Korruptsiooni Raporteerimise Võrgustik (KRIK) paljastas, et Panići kontaktid ulatuvad Serbias mõjuka ja vastuolulise terviseministri Zlatibor Lončarini ning ta on seotud Serbia maffia ühe võimsama grupeeringu, Zemuni klanniga.