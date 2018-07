Osama bin Ladeni tapja: USA on võimaluste maa

Eriväelane O'Neill rääkis intervjuus telekanalile Fox News, miks ta tähistab Ühendriikide iseseisvuspäeva.

O'Neill ütles, et tähistab iseseisvuspäeva kõigi nende võimaluste pärast, mida Ameerika Ühendriigid oma elanikele pakuvad ja mis teeb USA suurepäraseks.

Ta kutsub üles inimesi leidma oma unistus, seda kõigest väest püüdma ja selle saavutamise nimel tööd tegema.

Eriväelase sõnul on USA võimaluste maa, oluline on need võimalused üles leida ja ära tunda.

O'Neill rääkis oma kogemusest USA mereväe SEAL eriüksuslaseks saamisel. Ta ütles, et see ei tulnud kergelt, sest treeningute alguses ei osanud ta isegi ujuda, kuigi see oskus on antud ametis väga oluline.

Eriüksuslaseks saamise unistusest loobumise asemel hakkas ta hoopis intensiivselt ujumist õppima ja veetis kodukoha basseinis tunde. Ta kasutas kõiki võimalusi, et ennast arendada ja oma unistuse poole püüelda.

Lisaks rääkis ta intervjuus oma sõbrast John Jamesist, kelle suurim unistus oli lennata helikopteriga. Ta nägi vaeva, et pääseda West Point'i sõjaväeakadeemiasse, lõpetas selle 2004. aastal ja temast sai lennuohvitser.

Need näited tõestavad, et Ameerika Ühendriikides on võimalik täita oma unistusi, kui selle nimel ise vaeva näha ja kõiki võimalusi ära kasutada.

O'Neill sõnas, et iseseisvuspäev on üks tema lemmikuid tähtpäevi, mil tema kodukohas Montana osariigis on alustatakse tähistamist ilutulestikuga juba ööl vastu 4. juulit.