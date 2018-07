Poola ülemkohtu eesistuja ilmus uuest seadusest hoolimata tööle

«Ma ei tegele poliitikaga. Ma teen seda selleks, et kaitsta õigusriiki ja rääkida tõtt selle kohta, kust läheb põhiseaduse ja põhiseaduse rikkumise vaheline piir,» sõnas Gersdorf ajakirjanikele.

Eile ütles ülemkohtu eesistuja, et ei lähe erru, sest põhiseadus annab talle 2020. aastani kestva kuueaastase ametiaja.

Poola võimuerakonna Seadus ja Õiglus (PiS) läbi surutud uus kohustuslik pensioniiga jõustus eile ja tähendab seda, et rohkem kui kolmandik ülemkohtu 73 kohtunikust peaks ennetähtaegselt ametist lahkuma. Reformi keskmes on ülemkohtu kohtunike vanuse ülempiiri langetamine 70 eluaastalt 65-le. Gersdorf on praegu 65-aastane.