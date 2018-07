Vaata graafikut: miks on Tai poiste koopast välja toomine nii keeruline

Arvatakse, et 11-15 aastased poisid läksid koos jalgpallitreeneriga Tham Luang Nang Noni koopasse 23. juuni pärastlõunal.

See on kohalike seas tuntud ja populaarne turistide ka hulgas. Esimene kilomeeter koobast jätab oma kõrgete lagedega teatrilaadse mulje, kuid sügavamal muutuvad käigud kitsamaks ja kohalikud hoiatavad, et sinna pole turvaline minna, eriti vihmahooajal, mis tavaliselt algab juulis. Pole teada, miks poisid ja nende treener sinna uitasid.