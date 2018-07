Hiina president: kohtun Putiniga juuli lõpus

«Tänavu tuleb mul veel palju võimalusi kohtuda president Putiniga, näiteks veel selle kuu lõpus osaleme ühiselt BRICS-i tippkohtumisel Lõuna-Aafrika Vabariigis. Vahetame õigeaegselt mõtteid Vene-Hiina suhete üle ja paneme koos paika edasised koostööplaanid, et hoida meie suhted õiges sängis,» ütles Xi Pekingis kohtumisel Vene föderatsiooninõukogu esinaise Valentina Matvijenkoga.

Ta tõdes, et Vene-Hiina suhetel on eriline iseloom ja need ei muutu.