WhatsAppi vahendusel edastatud valeinfo tõttu on Indias tapetud üle 20 inimese

Rünnakute sihtmärgiks on reeglina inimesed, keda kohalik kogukond pole omaks võtnud. Valitsus on olukorra lahendamisega raskustes ning teavitamiskampaaniad pole toiminud, vahendab AFP.

Sõnumirakendusfirma WhatsApp teatas täna, et rakenduse kaudu levitatud valeinfost tingitud hiljutised lintšimisjuhtumid Indias on õõvastavad.

«Valitsus on edastanud selge sõnumi, et WhatsApp peab rakendama selle ohu lõpetamiseks otsekohe meetmeid,» sõnas ministeerium.

WhatsAppil on Indias üle 200 miljoni kasutaja ning see on ettevõtte suurim turg. WhatsAppi emafirma on Facebook.