Pealinna México tänaval seisev mees hoiab käes tulevase presidendi Andrés Manuel López Obradori pildiga ajalehte. Vasakpopulisti edu hääletuskastide juures polnud mitte ainult tema võit, vaid vähemalt sama palju suurte parteide enda sepistatud kaotus.

«Kes peab vastu, see vallutab.» See Vana-Rooma poeedi Persiuse ütlemine on kummitanud järgmist Mehhiko presidenti Andrés Manuel López Obradori ehk AMLOt juba 18 viimast aastat.