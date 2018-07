Uus Salisbury? Kahe briti mürgitamist asus uurima terroripolitsei

Mürgitusnähtudega haiglasse sattunud Dawn Sturgess ja Charlie Rowley viibivad samas haiglas, kuhu kuhu mõne kuu eest toimetati kriitilises seisundis Sergei Skripal ja tema tütar Julia Skripal. 40ndates paari seisund on arstide sõnul kriitiline.

Amesbury politseitöötajad saatsid kogutud proovid uurimiseks lähedalasuvasse Porton Downi laboratooriumi. Ametnike sõnul on hetkel liiga vara öelda, kas juhtum on seotud ebaseaduslike uimastite või millegi muuga, vahendab uudisteagentuur AFP.

Sturgessi ja Rowley 29-aastane sõber Sam Hobson aga usub, et paari tabas närvimürk. Hobson kirjeldas, kuidas Sturgess jäi läinud laupäeva hommikul haigeks ja veidi hiljem haigestus ka Rowley. Tema sõnul viibivad nad mõlemad haiglas isolatsioonis ja ametivõimud helistavad talle regulaarselt, et kontrollida tema seisundit.

«Nad arvasid alguses, et tegu oli uimastitega. Nüüd arvavad nad, et see oli närvigaas,» sõnas Hobson Guardianile. Mehaanikuna töötav Hobson ütles, et viibis paariga reede õhtul Salisburys, Skripalide juhtumiga seotud kohtade lähedal.

Kui Hobson laupäeva hommikul Rowleyle külla minna plaanis, leidis ta eest mitu kiirabibrigaadi ja Rowley juures öö veetnud Sturgessi kanderaamil. «Ta ei hinganud iseseisvalt,» kirjeldas Hobson, kes suundus seejärel pisarates Rowleyga apteeki ja kirikusse lõunale.

Sam Hobson näitamas pilti Dawn Sturgessist. FOTO: SWNS.com / SWNS.com

«Pärast kirikulõunat läksime tagasi tema (Rowley) juurde ja plaanisime haiglasse minna,» kirjeldas Hobson Guardianile. «Ta (Rowley) hakkas higistama, tõusis püsti ja kiigutas end seina ääres edasi-tagasi. Ta silmad olid pärani lahti ja punased, pupillid nagu nõelaotsad.»

«Seejärel tegi ta imelikke hääli ja lalises arusaamatult,» lisas Hobson, kes helistas sõbra häiriva käitumise peale kiirabisse. Tema sõnul arvasid arstid nagu Sturgessi puhul alguses, et tegu on uimastitega. «Nad teavad nüüd, et seda ei põhjustanud narkootikumid.»

Rowley ja Hobson on koos olnud mõned kuud, kumbki neist ei tööta.

Nüüdseks on politseilindiga eraldatud nii mainitud apteek kui ka kirik. Juhtum leidis aset neli kuud pärast seda, mil Skripal ja tema tütar sattusid Amesburyst 12 kilomeetri kaugusel asuvas Salisburys närvimürgi rünnaku alla.