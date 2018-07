Tšiili konstitutsioonikohus kinnitas kilekotte keelava seaduse

«Me oleme väga rahul kohtu otsusega, see oli viimane etapp selle seaduse jõustamisel,» ütles keskkonnaminister Marcela Cubillos.

Kongress võttis seaduse vastu 1. juunil, kuid Tööstusplasti Liit (Asipla) esitas apellatsiooni, väites, et see samm on põhiseadusvastane. Konstitutsioonikohus aga jättis seaduse jõusse.